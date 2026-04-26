El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un buen momento para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas, ya que las temperaturas matutinas pueden ser frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es posible que se sienta un poco más de calor en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades que requieran estabilidad, como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de Vilanova de Arousa, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una oportunidad perfecta para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la zona.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.