El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas.

A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados a mediodía. Durante la tarde, se prevé un ligero aumento, con máximas que podrían llegar a los 25 grados entre las 16:00 y las 18:00. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h hacia la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo será mayormente estable y propicio para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 21:29, cuando se produzca el ocaso. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 16 grados, con una humedad que comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 73% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente soleada con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que el viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.