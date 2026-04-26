El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se prevén precipitaciones. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que la luz del sol se filtre y eleve las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados durante las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 78% y bajará a niveles más cómodos a medida que el sol se eleve en el cielo. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 10 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con intervalos nubosos que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que los habitantes de Vilaboa pueden disfrutar de un día seco y soleado.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 7 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.