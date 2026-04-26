El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Vila de Cruces experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe con poco nuboso, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados a la 1 de la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumentará a partir de la tarde.

Desde las 14 horas, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 60% hasta las 20 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando un pico de 25 grados a las 4 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

A partir de las 20 horas, el cielo se despejará, y se espera que la noche sea clara, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 89% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Vila de Cruces vivirá un día con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la lluvia y disfrutar de las horas de sol antes de que el tiempo cambie.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.