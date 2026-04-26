El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y una humedad relativamente baja hará que la sensación térmica sea bastante placentera.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves que variarán en dirección a lo largo del día. Por la mañana, se espera un viento del este con una velocidad de 4 km/h, aumentando ligeramente a 7 km/h en las horas posteriores. A medida que el día avanza, el viento cambiará a direcciones del sur y suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, junto con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea aún más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la ciudad. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la costa o actividades en parques y espacios al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:37 y el ocaso será a las 21:28, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy promete ser cálido, seco y mayormente soleado, con condiciones perfectas para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.