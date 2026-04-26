El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque se prevé que a partir de las 08:00 horas, la nubosidad comience a disminuir ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 27 grados. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% en la madrugada y bajará a un 40% hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de la temperatura. Este viento será constante y podría ser más notable en áreas abiertas.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de intervalos nubosos en la tarde, aunque sin riesgo de tormentas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en 0% durante la mañana y la tarde, lo que sugiere un día tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas en la tarde y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes podrán aprovechar el tiempo para actividades al aire libre, especialmente en las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.