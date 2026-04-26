El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda, lo que favorecerá la sensación térmica. Los vientos serán predominantes del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 27 km/h. En particular, se prevé que las rachas más fuertes se registren en la tarde, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 25% de posibilidad, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. Esto significa que, aunque hay un pequeño riesgo, es poco probable que afecte las actividades diarias.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el orto programado para las 07:37 y el ocaso a las 21:27, ofreciendo un espectáculo natural que no te querrás perder.

En resumen, hoy en Tui se presenta como un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque puede tener algunas nubes altas, no interrumpirá la luz del sol. Recuerda llevar protección solar si planeas estar fuera durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.