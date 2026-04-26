El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Tomiño, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a la medianoche y se mantendrá en ese rango durante las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 14 grados a las 5 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 25 grados entre las 14 y 17 horas.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, comenzando en un 78% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% hacia las 20 horas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas, especialmente en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.