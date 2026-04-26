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El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados . Por la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, comenzando en torno a los 16 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 12 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados a las 14:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 25 grados a las 17:00 y descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 78% en las primeras horas y bajando a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-12 km/h durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar una sensación refrescante.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Soutomaior pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento ligero, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.

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