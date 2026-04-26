El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados . Por la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, comenzando en torno a los 16 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 12 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados a las 14:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 25 grados a las 17:00 y descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 78% en las primeras horas y bajando a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-12 km/h durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar una sensación refrescante.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Soutomaior pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento ligero, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.