El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga en su mayoría cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación en este periodo alcanza un 65%, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 24 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 39% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Es importante tener en cuenta que la combinación de humedad y temperaturas más altas podría hacer que la sensación térmica sea más elevada de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 17 km/h. A lo largo del día, el viento podría intensificarse, alcanzando hasta 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde.

La salida del sol está programada para las 07:34 y se pondrá a las 21:27, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.