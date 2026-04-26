El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán del norte, con velocidades que variarán entre 7 y 22 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de las playas o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, con valores que rondarán los 22 grados . La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas que caerán a alrededor de 17 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los vientos del norte aportarán una agradable frescura, haciendo de este un día ideal para pasear por la costa, practicar deportes o simplemente relajarse en la playa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.