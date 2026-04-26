El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se sitúan en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando picos de hasta 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 73% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto, junto con el aumento de la temperatura, contribuirá a un ambiente más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 32 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen precipitaciones significativas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere un cierre de jornada cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, con cielos mayormente despejados y algunas nubes altas. Las temperaturas serán agradables, y la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación adecuada ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.