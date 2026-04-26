El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, en Salceda de Caselas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 01:00 y las 10:00 horas, cuando las condiciones serán predominantemente despejadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados hacia las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 26 grados a las 14:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, alcanzando un 95% a las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 41% hacia las 20:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo por la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 3 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una ligera brisa que ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas pico.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en la mayoría de los periodos, excepto entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 25%. Sin embargo, las condiciones generales indican que es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:36 y poniéndose a las 21:28, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Salceda de Caselas, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.