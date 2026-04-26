El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé que las nubes den paso a períodos de cielo poco nuboso, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% y bajará a niveles más cómodos, alrededor del 45% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 5% de probabilidad, aunque las condiciones generales apuntan a un día seco y soleado.

La salida del sol se producirá a las 07:37, y el ocaso está previsto para las 21:29, lo que permitirá disfrutar de un largo día de luz. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen contemplar el firmamento.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente nublado al inicio, con temperaturas agradables y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la mejora en las condiciones del cielo hacia la tarde hacen de este un día propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.