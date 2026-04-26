El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 87% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave será ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o deportes en la playa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 20% solo en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialice.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la localidad. Con el sol saliendo a las 07:36 y poniéndose a las 21:28, los residentes tendrán muchas horas de luz para aprovechar al máximo el día.

En resumen, Redondela disfrutará de un día primaveral ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, haciendo deporte o simplemente relajándose al sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.