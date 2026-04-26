El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, Pontevedra se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera la presencia de intervalos nubosos. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 26 grados en las horas centrales de la tarde.

El cielo estará dominado por nubes altas en las primeras horas, pero se espera que estas den paso a un panorama más despejado hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, las nubes volverán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve incremento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se estima que estas serán poco probables.

El viento soplará desde el norte y el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, combinado con la temperatura, hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar un ambiente más fresco y cómodo para los paseos nocturnos. El ocaso se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta que las temperaturas pueden variar a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.