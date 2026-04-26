El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se experimentarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al atardecer.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 15% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, las condiciones no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que el día será mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

El amanecer se producirá a las 07:36 y el ocaso a las 21:29, lo que brindará una jornada larga y luminosa. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 15 grados, lo que hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la humedad y el viento durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.