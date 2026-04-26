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El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET

El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 26 de abril de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20°C hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV podría ser alta durante las horas más cálidas.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.

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