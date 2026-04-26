El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20°C hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV podría ser alta durante las horas más cálidas.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.