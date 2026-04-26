El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, especialmente entre las 11:00 y las 13:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 24 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que bajará del 89% en la mañana a un 50% hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la combinación de la temperatura y la disminución de la humedad.

Durante la tarde, el cielo se tornará más variable, con intervalos nubosos que se presentarán entre las 14:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando entre los 24 y 25 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, alcanzando un 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, no se prevén lluvias significativas, ya que la precipitación acumulada se mantendrá en cero durante todo el día.

El viento soplará de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

Al caer la noche, el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:28, marcando el final de un día que, aunque nublado en su mayor parte, ofrecerá momentos agradables y cálidos para los habitantes de Ponte Caldelas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.