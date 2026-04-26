El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá intervalos de cielo poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 08:00 y las 14:00. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 25°C, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 25°C.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando el 47% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas, cuando la temperatura es más baja y la humedad es más alta.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las condiciones del viento serán más suaves por la mañana, con velocidades de alrededor de 12 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento al 20% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin interrupciones.

La salida del sol se producirá a las 07:36, y el ocaso está programado para las 21:29, lo que permitirá disfrutar de un extenso periodo de luz diurna. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19°C hacia las 22:00, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.