El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de sol. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Alrededor del mediodía, se alcanzarán temperaturas de hasta 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

Durante la tarde, se anticipan intervalos nubosos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se incrementa hasta un 25%. A pesar de esto, no se esperan lluvias significativas, ya que la precipitación acumulada se mantendrá en cero. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar a los 25 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente. Se espera que al caer la tarde y durante la noche, las temperaturas bajen a alrededor de 11 grados , con una humedad que comenzará a aumentar nuevamente. El ocaso se producirá a las 21:28, marcando el final de un día que, aunque nublado en su inicio, ofrecerá momentos agradables y cálidos en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.