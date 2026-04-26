El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante las primeras horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

La temperatura experimentará ligeras variaciones a lo largo del día, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 52% hacia la noche. Esto contribuirá a un ambiente fresco y agradable, aunque se sentirá un poco más seco a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Durante las primeras horas de la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan lluvias en Oia, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:38, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:29, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.