El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente estable en O Rosal. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia las 03:00 y 04:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al inicio del día y manteniéndose en torno al 86% durante las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas, aunque sin previsión de precipitaciones. La temperatura irá en descenso hasta alcanzar los 12 grados a las 08:00 horas, momento en el que la humedad comenzará a disminuir ligeramente. A partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 15 grados a las 09:00 y 17 grados a las 10:00 horas.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados a las 16:00 horas. El cielo se mantendrá con intervalos nubosos, pero sin riesgo de lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. La humedad relativa también disminuirá, llegando a un 54% en las horas más cálidas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que oscilarán entre los 4 y 15 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas más altas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 19 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 70% hacia el final del día. La visibilidad será buena, y no se prevén eventos meteorológicos adversos que puedan afectar las actividades al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.