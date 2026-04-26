El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, creando un ambiente agradable y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán, situándose alrededor de los 18°C, lo que proporcionará un tiempo fresco y cómodo para disfrutar de la velada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 94% en la madrugada, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste a velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría intensificarse ligeramente, proporcionando un alivio refrescante del calor. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado invitan a aprovechar al máximo las horas de luz, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la primavera en toda su plenitud.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.