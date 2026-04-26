El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. La brisa del norte, con velocidades que variarán entre 7 y 22 km/h, aportará frescura, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando se prevén las temperaturas más altas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos por la playa o actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto, donde la brisa marina será un alivio ante el calor del día.

En resumen, O Grove disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en el campo o explorando la gastronomía local en sus restaurantes. Aprovecha este día soleado y cálido, que promete ser uno de esos momentos memorables en la costa gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.