El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de abril de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que rondarán entre los 3 y 11 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y noreste en las primeras horas, y cambiando a oeste y noroeste a medida que avanza el día. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.
No se anticipa precipitación en el transcurso del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son perfectas para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:28. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17°C hacia la noche, creando un ambiente fresco y agradable para actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides aprovechar al máximo esta jornada primaveral.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.
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