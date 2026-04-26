El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 43% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que el tiempo se mantenga agradable durante la mayor parte del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a la dispersión de las nubes altas que se prevén.

No se esperan precipitaciones en Mos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, cuando se alcanzarán temperaturas de hasta 24 grados .

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Mos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la luminosidad que caracterizan esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.