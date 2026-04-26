El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una apariencia grisácea al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se prevé que estas nubes se disipen, dejando paso a un cielo despejado que dominará la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque sus valores más altos. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 22 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en niveles más cómodos, alrededor del 40% por la tarde. Esto, combinado con el aumento de la temperatura, proporcionará un ambiente más cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento del norte será constante, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la visibilidad o la comodidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Moraña pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de tormentas también contribuye a un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la luz del sol durante la mayor parte del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.