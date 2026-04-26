El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C por la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el termómetro marque los 26°C entre las 15:00 y las 16:00 horas. La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 6:00, pero irá disminuyendo a lo largo del día, situándose en torno al 41% hacia las 17:00. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo bochornosa, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una probabilidad del 30% de tormentas entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre. Los amantes de la naturaleza y los deportes disfrutarán de un tiempo propicio para salir a caminar, hacer senderismo o simplemente relajarse en los espacios verdes de Mondariz.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.