El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de abril de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 53% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar del día.
No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los moañeses. La probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. La ausencia de precipitaciones, junto con el cielo despejado y las temperaturas agradables, sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.
En resumen, Moaña disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en la playa, en el monte o simplemente paseando por el pueblo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.
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