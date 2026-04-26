El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% por la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación térmica algo más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura baje ligeramente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 33 km/h en horas de la tarde. Este viento puede aportar un alivio a las altas temperaturas, aunque también podría generar un ligero movimiento en las nubes, permitiendo que en algunos momentos el sol asome entre ellas.
No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas, aunque la probabilidad es mínima. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo y sin alteraciones bruscas.
Los momentos más despejados se anticipan para la tarde, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas, cuando el cielo podría despejarse, ofreciendo una vista clara del ocaso, que se producirá a las 21:29 horas. Este será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las temperaturas serán agradables y el viento, aunque presente, no será excesivo.
En resumen, el día en Meis se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.
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