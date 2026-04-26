El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, comenzando en torno a los 16 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 76% y bajará hasta un 45% hacia la tarde.

El viento soplará principalmente del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 19:00 horas. Esta brisa fresca puede proporcionar un alivio agradable ante el aumento de las temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. La probabilidad de tormenta también es inexistente, lo que contribuye a un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Meaño se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol se disfruten plenamente. La puesta de sol está programada para las 21:29 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que aprovechen al máximo este hermoso día primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.