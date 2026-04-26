El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo hasta un 44% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la tarde se sentirá más cálida y cómoda, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar una agradable brisa en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29 horas.

En resumen, Marín disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.