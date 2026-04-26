El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevén intervalos de nubes más densas hacia la tarde, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 24 grados. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 54% en las horas centrales. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de la tarde, existe una probabilidad del 70% de que se produzcan tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque se espera algo de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes significativos.

Por la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alrededor de 11 grados. La visibilidad será buena, y se espera que el viento disminuya su intensidad, lo que hará que la noche sea más tranquila.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.