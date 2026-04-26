El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender a 13 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. A media tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo cálido y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. A lo largo del día, se espera que la racha máxima de viento alcance los 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser notable, especialmente en zonas costeras. Este viento fresco será un alivio ante el calor que se espera en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que es una excelente noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la isla.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas, con temperaturas que rondarán los 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la belleza natural de la isla y realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.