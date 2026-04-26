El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, A Guarda se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

A lo largo del día, el cielo se presentará con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se esperan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo ideal para paseos y actividades recreativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, lo que aportará una brisa suave y agradable. En las primeras horas de la mañana, se registrarán rachas de hasta 19 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esta combinación de temperaturas moderadas y viento ligero hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa también experimentará una ligera disminución, situándose en torno al 54%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:28.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos familiares o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.