El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 16°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 23°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. No se anticipan precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las direcciones del viento cambiarán a lo largo del día, comenzando del noreste y pasando a ser predominantemente del oeste. Esto podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde, cuando las temperaturas alcancen su máximo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:28. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20°C hacia las 21:00 horas, lo que hará que la noche sea templada y agradable.

En resumen, hoy en Gondomar se presenta como un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en un parque. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.