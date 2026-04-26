El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes que permitirán la entrada de algo de sol. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, rondando el 84%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

Por la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de intervalos nubosos acompañados de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 65% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 24 grados , pero el viento del norte, con rachas que podrían llegar hasta los 31 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados a las 9 de la noche y bajando a 14 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 90% hacia el final del día.

En resumen, Forcarei experimentará un día variable, con nubes altas en la mañana, un leve aumento de temperaturas durante el día y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes que lleven consigo un paraguas si planean salir en horas de la tarde, y que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.