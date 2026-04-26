El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A partir de las 14:00 horas, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, lo que podría ofrecer algunos momentos de claridad, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, bajando a 11 grados a media tarde. Sin embargo, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche, donde se prevén valores de 20 grados al caer el sol.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 64% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento al 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 30% durante el mismo periodo, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean intensas.

El viento soplará mayormente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

La salida del sol está programada para las 07:35 y se pondrá a las 21:28, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. En resumen, A Estrada experimentará un día de temperaturas moderadas, alta humedad y cielos mayormente nublados, con la posibilidad de algunas tormentas aisladas en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.