El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 27 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe aumentando, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Este viento del norte será constante a lo largo del día, aunque su intensidad variará.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo parcialmente cubierto, pero sin afectar la estabilidad del tiempo.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 25% de posibilidad de que se presenten en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.