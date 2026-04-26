El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando con momentos de poco nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, situándose en torno a los 19°C a última hora del día. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 71% por la noche.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento irá disminuyendo, aunque se mantendrá en torno a los 20 km/h durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y hasta el final de la jornada. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque sin impacto significativo en la visibilidad o en la posibilidad de tormentas, que también se mantienen en un 0% hasta la noche.

Los momentos más despejados se concentrarán en las horas de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un cielo claro y soleado, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable.

En resumen, Catoira disfrutará de un día cálido, con cielos mayormente nublados pero sin lluvias, y con un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando las temperaturas agradables y la escasa probabilidad de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.