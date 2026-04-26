El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto con nubes que, aunque no generarán precipitaciones significativas, aportarán una atmósfera grisácea. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura alcanzará su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su máximo alrededor de las 15:00 horas. En la mañana, se registrarán temperaturas de 12 grados, aumentando gradualmente hasta los 24 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 82% en las horas más cálidas. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 28 km/h. Este viento moderado puede ofrecer algo de alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría contribuir a una sensación de frescura al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja en la mañana y la tarde, con un ligero aumento hacia la noche, donde se estima una probabilidad del 95% de tormentas y lluvias escasas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las lluvias esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 21:27, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que las estrellas sean visibles en la noche. En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un leve riesgo de lluvia por la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para un cambio en el tiempo hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.