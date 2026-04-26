El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

Hoy, 26 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando temperaturas agradables que oscilarán entre los 13 y los 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, la sensación térmica mejorará a medida que el sol se eleve en el cielo. Las condiciones son perfectas para paseos y actividades recreativas, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que el día avanza. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para incomodar a quienes decidan salir a disfrutar del buen tiempo.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región. La puesta de sol está programada para las 21:29, brindando un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Cangas. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.