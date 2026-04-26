El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un tiempo agradable y templado.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a las 07:00, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo húmeda, la tarde será más confortable y seca, lo que favorecerá la sensación térmica.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde, ya que las temperaturas pueden descender un poco al caer el sol.
La salida del sol está programada para las 07:37 y el ocaso será a las 21:29, lo que proporciona una larga jornada de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre. Este es un día perfecto para pasear por el puerto, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.
En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.
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