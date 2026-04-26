El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos nubosos que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 5:00 p.m. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el calor se sienta más intenso en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de la zona que se mantengan hidratados y busquen sombra, ya que la combinación de temperatura y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula en la mañana y baja durante la tarde, con un 20% de posibilidad de chubascos entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no indican tormentas, lo que sugiere que el día será mayormente seco.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará completamente, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 9:00 p.m. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente nublado por la mañana, con intervalos de sol en la tarde y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el viento y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.