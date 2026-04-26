El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un día más soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se espera que lleguen a los 22 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 52% durante gran parte del día, proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 12 km/h. Esto significa que, aunque habrá una brisa ligera, no se anticipan ráfagas fuertes que puedan incomodar a los paseantes. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, lo que podría ser refrescante en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la costa de Bueu.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 15 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las personas. La puesta de sol está prevista para las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los residentes y visitantes de la zona.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de un día al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.