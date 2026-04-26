El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde, aunque también habrá momentos de sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 a 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 26 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos de alrededor del 90% en la mañana y descenderá a un 41% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más altas. Este viento podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja durante todo el día, con un 0% de posibilidad en la mañana y un ligero aumento al 20% en la tarde, aunque no se esperan lluvias significativas. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, las condiciones se mantendrán mayormente secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de nubes altas y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de intervalos nubosos en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.