El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, especialmente durante las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, gracias a la combinación de temperaturas moderadas y un cielo mayormente despejado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esto podría hacer que la atmósfera se sienta un poco más pesada en las primeras horas, pero se espera que la disminución de la humedad proporcione un alivio conforme avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y el este, lo que contribuirá a una brisa fresca y agradable, especialmente en las zonas costeras. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad, pero no se anticipan condiciones adversas.

El amanecer se producirá a las 07:37 y el ocaso será a las 21:28, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Este es un buen momento para salir a pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la belleza natural de Baiona y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Baiona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.