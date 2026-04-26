El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de abril

El día de hoy, 26 de abril de 2026, As Neves se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , con una humedad relativa que rondará el 74% al 87%, lo que generará una sensación de frescor en el ambiente.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados , lo que podría resultar en un día cálido para los habitantes de la localidad. Sin embargo, la combinación de temperaturas elevadas y la humedad podría generar un ambiente algo bochornoso. El viento, que soplará del este con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h, aportará algo de alivio a la sensación térmica.

A medida que la tarde avance, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se anticipan intervalos nubosos con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar algunas molestias a quienes planeen actividades al aire libre. Las precipitaciones esperadas son de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar el suelo.

La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 75% en el mismo intervalo, lo que sugiere que es prudente estar preparado para posibles descargas eléctricas. A medida que se acerque la noche, la actividad tormentosa debería disminuir, y las condiciones volverán a ser más tranquilas, con cielos parcialmente despejados.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de frescura. Los vientos disminuirán en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

En resumen, el día en As Neves comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones cambiarán hacia la tarde con la llegada de nubosidad y la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-25T20:52:12.