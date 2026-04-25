El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de abril

El día de hoy, 25 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 87% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se volverán más confortables a medida que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:28 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 16 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable para las actividades vespertinas.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-24T20:52:12.